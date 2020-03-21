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Сергій Стаховський: Зеленський - це лише популізм

Сергій Стаховський: Зеленський - це лише популізм
13:14 Сб, 21 Березень 2020 Телеграф Чемпіон

Новини спорту:Для прикладу Сергій Стаховський навів ситуацію з обміном беркутівців.

У президента України Володимира Зеленського немає нічого крім популізму.

Про це заявив відомий український тенісист Сергій Стаховський в інтерв'ю Трибуні.

"Це є лише популізмом. Коли людина каже, що не має впливу на суддів і вони незалежні, а потім відпускає беркутівців під обмін з Росією, то можна розказувати, що в нас абсолютно аполітичні судді, але докази отут. Це просто факт. Йому були потрібні люди для обміну, він віддав наказ.

Сам Зеленський не зробив жодної поганої дії, але команда навколо робить такий хаос і такі кроки, що розумієш: або він не контролює команду й не має на неї впливу, або йому байдуже і він з ними, але назовні показує інше. По ньому видно, що він переживає за це все, він завжди схвильований, на ньому нема лиця. Але як сталося так, що команда, яку він набрав, повністю неконтрольована?"

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Раніше Стаховський заявив, що найкращим часом для України були два місяці після Революції Гідності, а також зізнався, що не дивиться боїв Ломаченка, Усика та Гвоздика.

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Все по темі:

АТР, Популизм, Тенис, Володимир Зеленський, Сергій Стаховський.
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