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Перенесено турнір WTA у Монреалі через пандемію

Перенесено турнір WTA у Монреалі через пандемію
17:21 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини спорту:Тенісний турнір серії WTA Premier 5 у Монреалі (Канада), який носить назву Rogers Cup, перенесено.

Змагання із призовим фондом близько 2,8 млн дол і сіткою, розрахованою на 56 учасниць в одиночному розряді та 28 пар, мав пройти з 7-го по 16 серпня, але уряд Квебека прийняв рішення про заборону спортивних заходів до 31 серпня через пандемію коронавірусу, повідомляє пресслужба турніру.

"Ми розуміємо рішення, прийняте урядом Квебека, яке враховує питання здоров'я та безпеки населення Квебека, - заявив директор Rogers Cup Ежен Лапьерр, - Нашим пріоритетом в управлінні цією кризою є забезпечення безпеки та благополуччя тенісистів, уболівальників, волонтерів і партнерів".

US Open можуть провести без глядачів або перенести на грудень

Відзначимо, що чоловічий турнір Rogers Cup, який нинішнього році мав пройти у Торонто паралельно з жіночим турніром в Монреалі, поки що запланований на ті ж дати.

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Спорт, Турнир, Тенис, Змагання, Жіночій теніс.
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