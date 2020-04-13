Скачать
Понеділок, 13.04.2020
Милевский помог Динамо Брест обыграть Ислочь в день рождения клуба
Милевский помог Динамо Брест обыграть Ислочь в день рождения клуба
Карлсен объявил состав участников международного шахматного онлайн-турнира
Карлсен объявил состав участников международного шахматного онлайн-турнира
В Беларуси футболист застрял в рекламном щите (Видео)
В Беларуси футболист застрял в рекламном щите (Видео)
Умер чемпион мира по футболу Питер Бонетти
Умер чемпион мира по футболу Питер Бонетти

На "Ролан Гаррос" триває підготовка до тенісного турніру Grand Slam

На "Ролан Гаррос" триває підготовка до тенісного турніру Grand Slam
17:29 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини спорту:У середині березня ЗМІ інформували про те, що в Парижі припинені роботи з реконструкції тенісного комплексу в Парижі.

Наприкінці травня - на початку червня мав пройти Відкритий чемпіонат Франції ("Ролан Гаррос"-2020).

Однак, як заявляє генеральний директор Французької федерації тенісу Жан-Франсуа Вілетт, будівельні роботи тривають тут навіть в умовах карантину, повідомляє Lequipe.

Зводиться, зокрема, новий дах над центральною ареною Відкритого чемпіонату Франції.

"Були вжиті необхідні заходи безпеки. Підготовкою комплексу займаються від 30-ти до 50-ти чоловік, - розповів Вілетт. - Дах (робота над проектом була офіційно здана 5 лютого) вже відкривається та закривається. Але є деякі моменти, які ще треба доопрацювати".

Перенесено турнір WTA у Монреалі через пандемію

Нагадаємо, організатори турніру Grand Slam "Ролан Гаррос"-2020 через пандемію коронавірусу перенесли змагання на термін 20 вересня - 4 жовтня.

 

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Франция, Grand Slam, Тенис, Ролан Гаррос 2020.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Директор ФІФА Еміліо Гарсія Сільвер заявив про зміни в майбутньому трансферному вікні
02 Колишній воротар ФК "Челсі" Пітер Бонетті помер
03 Карлос де Пена розповів про тренування в умовах карантину
04 FISA визначиться з новими датами олімпійських регат
05 НБА готує план відновлення чемпіонату
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся