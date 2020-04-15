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ATP і WTA підтвердили статус "замороженого" рейтингу на період пандемії

ATP і WTA підтвердили статус "замороженого" рейтингу на період пандемії
16:57 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини спорту:Тенісні змагання офіційно припинені до 13 липня.

Асоціація тенісистів професіоналів (ATP) і Жіноча тенісна асоціація (WTA) в коментарі підкреслили, що всі дані в рейтингах залишаються без змін з 16 березня 2020 року. Про це повідомляє Ubitennis.

Нагадаємо, що в кінці березня обидві асоціації оголосили про зафіксований рейтинг для всіх гравців згідно їх результатів станом на 16 березня 2020 року на час паузи в сезоні.

У відповідь на недавній запит преси та ATP і WTA підтвердили, що "заморожений" статус передбачає, що всі дані/категорії в рейтингах залишаються без змін, поки в Турах не проводяться змагання.

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У WTA окремо уточнили, що фіксований рейтинг стосується будь-яких даних, в тому числі і обліку тижнів, наприклад, в топ-10 або на першій позиції в рейтингу.

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WTA, ATP, Пандемия, Тенис.
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