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Джокович, Надаль і Федерер допоможуть гравцям нижньої частини рейтингу

Джокович, Надаль і Федерер допоможуть гравцям нижньої частини рейтингу
14:33 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини спорту:Разом на допомогу тенісистам планується зібрати 4-4,5 мільйона доларів.

Новак Джокович, Рафаель Надаль і Роджер Федерер закликають усіх топових тенісистів надати в умовах пандемії коронавірусу фінансову допомогу спортсменам, які знаходяться в нижній частині світового рейтингу.

Автори ініціативи запропонували створити фонд допомоги, до якого гравці з топ-5 рейтингу перерахують по 30 тисяч доларів, гравці з 6-го по 10-е місця - по 20 тисяч, решта з топ-100 - до 5 тисяч, повідомляє редактор Sports Illustrated Джон Вертхейм на своїй сторінці у Twitter.

Топ-сотні одиночників та топ-двадцятці тенісистів парного розряду пропонується зробити внесок, який залежить від рейтингу.

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Так само очікується підтримка від Асоціації тенісистів-професіоналів (1 мільйон доларів) та по 500 тисяч доларів - від турнірів Grand Slam.

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Надаль, Федерер, Джокович, Пандемия, Тенис, Коронавірус.
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