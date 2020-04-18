Джокович, Надаль і Федерер допоможуть гравцям нижньої частини рейтингу

Новини спорту:Разом на допомогу тенісистам планується зібрати 4-4,5 мільйона доларів.

Новак Джокович, Рафаель Надаль і Роджер Федерер закликають усіх топових тенісистів надати в умовах пандемії коронавірусу фінансову допомогу спортсменам, які знаходяться в нижній частині світового рейтингу.

Автори ініціативи запропонували створити фонд допомоги, до якого гравці з топ-5 рейтингу перерахують по 30 тисяч доларів, гравці з 6-го по 10-е місця - по 20 тисяч, решта з топ-100 - до 5 тисяч, повідомляє редактор Sports Illustrated Джон Вертхейм на своїй сторінці у Twitter.

Топ-сотні одиночників та топ-двадцятці тенісистів парного розряду пропонується зробити внесок, який залежить від рейтингу.

Так само очікується підтримка від Асоціації тенісистів-професіоналів (1 мільйон доларів) та по 500 тисяч доларів - від турнірів Grand Slam.