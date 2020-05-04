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Українка - в топ-10 найсильніших подач WTA

Українка - в топ-10 найсильніших подач WTA
10:09 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Надія Кіченок потрапила в статусний список.

Статистична компанія SportsMEDIA Technology представила рейтинг тенісисток з найпотужнішими подачами в історії WTA-туру.

На першій позиції опинилася німкеня Сабін Лісіцкі, яка в 2014 році на турнірі в Стенфорді відправила м'яч зі швидкістю 210,8 км/год.

У топ-5 увійшли Вінус Вільямс (207,6 км/год), Айла Томлянович (207,6 км/год), Серена Вільямс (207 км/год) і Юлія Гергес (203 км/год).

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Надія Кіченок у 2014 році на Australian Open в матчі з Аюмі Морітою виконала подачу зі швидкістю 202 км/год. Це дозволило українці зайняти сьому сходинку в рейтингу кращих подач жіночого тенісу.

Надія Кіченок до 27 років виграла п'ять парних титулів на турнірах категорії WTA. В одиночному розряді українка жодного разу не піднімалася вище 100-й позиції в світовому рейтингу.

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WTA, Тенис, Надія Кіченок, Українка.
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