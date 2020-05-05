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Джокович порушив карантин в Іспанії

Джокович порушив карантин в Іспанії
18:25 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Тенісист тренувався на корті.

Перша ракетка світу серб Новак Джоковіч порушив карантин в Іспанії.

Вчора, 4 травня, Джоковіч опублікував на своїй сторінці в "Інстаграмі" відео, на якому він грає в теніс на грунтовому корті в іспанському місті Марбелья.

Карантин в Іспанії було частково знято, з 4 по 10 травня спортсмени можуть тренуватися на відкритому повітрі, проте тренування на тенісних кортах як і раніше заборонені, повідомляється в заяві Федерації тенісу Іспанії.

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Нагадаємо, тенісний сезон припинений через пандемію коронавірусу і відновиться не раніше середини липня. Спортсмени знаходяться на самоізоляції і підтримують фізичну форму в домашніх умовах.

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Джокович, Тенис, Іспанія, Тренування.
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