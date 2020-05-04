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Рафаель Надаль виступив з мотиваційною промовою

Рафаель Надаль виступив з мотиваційною промовою
22:09 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Twitter

Новини спорту:Іспанець запевняє, що це тимчасові труднощі, з котрими ми справимося.

Іспанський тенісист Рафаель Надаль висловив упевненість у швидкому поверненні тенісу. Через пандемію коронавірусу сезон був перерваний, але іспанець звернувся до любителів тенісу з мотиваційної промовою.

"Іноді життя підносить неприємні сюрпризи, коли ми цього найменше чекаємо. Іноді ми програємо матчі, які, здавалося б, виграли. Іноді тіло не слухається в самий невідповідний момент. І іноді життя розділяє нас з тими, кого ми найбільше любимо.

У такі моменти потрібно зібратися з силами. Ми повинні показати самі собі, що є вихід. Сподівайтеся на тих, хто завжди був поруч. І боріться, щоб все повернулося на свої місця.

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Говорячи простіше, кожен повинен знайти в собі сили, щоб пережити цей період. Ми повернемося з ще більшим бажанням обійняти один одного. Ми повернемося, щоб зіграти нові матчі, знову будемо разом. Це і стане головною перемогою ", - сказав Надаль у відеозверненні, яке було розміщено на сайті його академії.

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Рафаэль Надаль, Мотивация, Прихильники, Промова, Натхнення, Іспанський тенісист.
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