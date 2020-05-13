Тенісистка Ястремська представила свій перший музичний трек (Відео)

"Багатомірність або тисячі мене. Іноді ми думаємо, що ніколи не переступимо межу, за якою туманна незвіданість. Нам просто не вистачить внутрішнього ресурсу, сили або підтримки рідних. Багато, до речі, так і живуть в своїх черепашках, не до кінця усвідомлюючи свої приховані можливості і таланти. Колись мені здавалося, що "співати" - це не про мене. А сьогодні у мене свято, народження моєї маленької мрії, народження абсолютно нової мене. Мрійте і вірте в свої сили. Спасибі всім за підтримку, хто допоміг реалізувати цей трек", - зазначила Даяна Ястремська у своєму Instagram
Всі зібрані з продажів і прослуховувань пісні кошти будуть спрямовані в благодійний фонд тенісистки.
Даяна Ястремська наразі посідає 23 місце у рейтингу :Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Українська тенісистка - переможниця трьох турнірів WTA в одиночному розряді, фіналістка одного юніорського турніру Grand Slam в одиночному розряді (Вімблдон 2016).