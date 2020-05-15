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Пауза в тенісному сезоні триватиме до 31 липня

Пауза в тенісному сезоні триватиме до 31 липня
18:13 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини спорту:Турніри, заплановані після 1 серпня, поки залишаються в календарі за графіком.

Прес-служби Асоціації професійних тенісистів (ATP) і Жіночої тенісної асоціації (WTA) оголосила про продовження паузи в тенісному сезоні до 31 липня. Раніше змагання були призупинені до 13 липня.

“Ми продовжуємо оцінювати всі варіанти, щоб відновити Світовий тур. В тому числі, розглядаємо можливість перенесення змагань на більш пізній термін. Пріоритетом залишається здоров’я спортсменів і всієї публіки”, – заявив голова ATP Андреа Гауденці.

Крім інших турнірів, не відбудуться в запланований час чоловічі турніри в Ньюпорті, Гамбурзі та Атланті, а також жіночі в Бостаді, Бухаресті та Юрмалі. Змагання, запланованы після 1 серпня, поки залишаються в календарі в початкових датах.

МЛС продовжила заборону на командні тренування до 1 червня

Через пандемію коронавірусу на осінь було перенесено розіграш Відкритого чемпіонату Франції, який повинен був відбутися в травні. Проведення Вімблдону в 2020 році і зовсім було скасовано. Рішення про долю US Open приймуть в червні.

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Тенис, Коронавірус, Тенісний сезон, 31 липня.
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