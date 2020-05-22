Помер видатний австралійський тенісист

Новини спорту:Ешлі Купер в останні роки тяжко хворів.

На 84-му році життя помер знаменитий австралійський тенісист Ешлі Купер.

Про це повідомляє Reuters.

Причини смерті не уточнюються. Відомо, що в останні роки колишній спортсмен мав серйозні проблеми зі здоров'ям.

Купер був першою ракеткою світу в 1957 і 1958 роках. Він є восьмиразовим переможцем турнірів серії "Великого шолома" - по чотири титули йому вдалося завоювати в одиночному і парному розрядах.

У 1958-му році австралієць відзначився особливим досягненням, коли за один сезон зумів виграти Australian Open, US Open і Вімблдон. Також він двічі ставав переможцем Кубка Девіса у складі національної збірної.

У 1987-му році Ешлі Купера було включено до Залу спортивної слави Австралії, а в 1991-му - до Міжнародного залу тенісної слави.