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Осака за рік заробила 37 млн ​​доларів

Осака за рік заробила 37 млн ​​доларів
16:18 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter

Новини спорту:Змістила Серену, яка утримувала першість чотири роки.

Японська тенісистка Наомі Осака стала найвисокооплачуваною спортсменкою в рейтингу Forbes, за рік заробивши 37,4 мільйона доларів з призових і спонсорських коштів.

Таким чином, Наомі встановила новий рекорд по доходах спортсменок за рік. Колишній рекорд з 29,7 мільйона належав Марії Шарапової в 2015 році.

Вперше з 2016 року дві жінки потрапили в список найбільш високооплачуваних спортсменів року: Осака – 29-а, а Серена Вільямс розташувалася на 33-му місці.

Саме Вільямс була найбільш високооплачуваною спортсменкою впродовж чотирьох попередніх років.

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Рекорд, Рейтинг Forbes, Наоми Осака, Японська тенісистка.
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