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Марта Костюк: З турнірів Grand Slam хотіла б виграти US Open

Марта Костюк: З турнірів Grand Slam хотіла б виграти US Open
13:47 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини спорту:17-річна українська тенісистка дуже хотіла б перемогти на турнірі Grand Slam US Open.

Разом з тим, найбільш улюблені змаганнями для неї - це Відкритий чемпіонат Австралії, повідомляє BTU.

"Найулюбленішими змаганнями Grand Slam для мене є відкритий чемпіонат Австралії. Але якщо казати про те, який турнір я б хотіла виграти, то це US Open. Потім Вімблдон, Австралія та "Ролан Гаррос". Якщо ти виграєш US Open, то тебе запрошують в різні шоу, наприклад, Джиммі Феллона, ти робиш різні круті речі. А Вімблдон - це дуже престижний турнір, у нього багаторічні традиції. Виграти його - мрія кожного", - заявила тенісистка.

Костюк також назвала найкращу, на її думку тенісистку в історії.

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"Думаю, що це Маргарет Корт, у першу чергу. І Штеффі Граф", - сказала Марта.

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US Open, Grand Slam, Тенис, Марта Костюк.
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