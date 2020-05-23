Марта Костюк: З турнірів Grand Slam хотіла б виграти US Open

Новини спорту:17-річна українська тенісистка дуже хотіла б перемогти на турнірі Grand Slam US Open.

Разом з тим, найбільш улюблені змаганнями для неї - це Відкритий чемпіонат Австралії, повідомляє BTU.

"Найулюбленішими змаганнями Grand Slam для мене є відкритий чемпіонат Австралії. Але якщо казати про те, який турнір я б хотіла виграти, то це US Open. Потім Вімблдон, Австралія та "Ролан Гаррос". Якщо ти виграєш US Open, то тебе запрошують в різні шоу, наприклад, Джиммі Феллона, ти робиш різні круті речі. А Вімблдон - це дуже престижний турнір, у нього багаторічні традиції. Виграти його - мрія кожного", - заявила тенісистка.

Костюк також назвала найкращу, на її думку тенісистку в історії.

"Думаю, що це Маргарет Корт, у першу чергу. І Штеффі Граф", - сказала Марта.