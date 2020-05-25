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Стаховський зіграє на виставковому турнірі в Сербії

Стаховський зіграє на виставковому турнірі в Сербії
09:33 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини спорту:Перша "ракетка" України Сергій Стаховський візьме участь у показових змаганнях в Белграді (Сербія).

Про це повідомляє БТУ.

Екстенісист Янко Тіпсаревич організовує на базі своєї академії показові змагання Eastern European Championship під час паузи в сезоні. До списку учасників турніру і Сергій Стаховський .

Відомо, що змагання стартують у середині наступного місяця (на тижні, який починається 15 червня). Інші подробиці Тіпсаревич обіцяє повідомити найближчим часом.

Нагадаємо, що Стаховський зіграв на виставковому турнірі в Угорщині.

Минулої суботи відбулися поєдинки: Сергій Стаховський - Мартон Фучовіч (1:4, 2:4); Анна Бондар - Фанні Штоллар (4:3, 4:0); Стаховський/Бондар - Фучовіч/Штоллар (4:2, 1:4, 6:10).

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За підсумками цієї матчевої зустрічі Мартон Фучовіч і Фанні Штоллар гарантували собі вихід у фінал, а в матчі за "бронзу" грали Бабош Тімеа і Петер Надь.

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Сербия, Стаховский, Турнир, Виставковий турнір.
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