Стаховський зіграє на виставковому турнірі в Сербії

Новини спорту:Перша "ракетка" України Сергій Стаховський візьме участь у показових змаганнях в Белграді (Сербія).

Про це повідомляє БТУ.

Екстенісист Янко Тіпсаревич організовує на базі своєї академії показові змагання Eastern European Championship під час паузи в сезоні. До списку учасників турніру і Сергій Стаховський .

Відомо, що змагання стартують у середині наступного місяця (на тижні, який починається 15 червня). Інші подробиці Тіпсаревич обіцяє повідомити найближчим часом.

Нагадаємо, що Стаховський зіграв на виставковому турнірі в Угорщині.

Минулої суботи відбулися поєдинки: Сергій Стаховський - Мартон Фучовіч (1:4, 2:4); Анна Бондар - Фанні Штоллар (4:3, 4:0); Стаховський/Бондар - Фучовіч/Штоллар (4:2, 1:4, 6:10).

За підсумками цієї матчевої зустрічі Мартон Фучовіч і Фанні Штоллар гарантували собі вихід у фінал, а в матчі за "бронзу" грали Бабош Тімеа і Петер Надь.