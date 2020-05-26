Дві українки увійшли в список сенсацій Ролан Гаррос

Новини спорту:WTA представила добірку найнесподіваніших перемог на Відкритому чемпіонаті Франції.

Пропуском в рейтинг сенсацій Ролан Гаррос за останнє 20-річчя стала перемога в перших трьох раундах над тенісисткою з топ-8 посіву.

Катерина Бондаренко такою перемогою відзначилася в 2016 році, коли в першому колі розібралася з 7-ю сіяною Робертою Вінчі (6:1, 6:3). У цьому матчі тенісистка з Кривого Рогу вперше після народження дитини обіграла суперницю з топ-10 світового рейтингу.

Зірковий час Катерини Козлової на кортах французького Шолома настав у 2018 році, коли українка в першому колі сенсаційно зупинила минулорічну чемпіонку Ролан Гаррос Олену Остапенко (7:5, 6:3).