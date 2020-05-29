Джоковіч отримав державну нагороду Сербії

Новини спорту:Першу ракетку світу відзначили на батьківщині.

Новак Джоковіч відвідав Міністерство закордонних справ Сербії і прийняв від держави нагороду «За виняткове особисту участь і внесок в просування інтересів Республіки Сербії та її народу у світі».

"Я буду продовжувати любити і поважати Сербію і мій народ. Я буду продовжувати поважати і цінувати все інші народи світу, тому що я вірю, що, діючи таким чином, з такими емоціями, все буде добре", - сказав тенісист при зустрічі з міністром закордонних справ Сербії Івіцею Дачичем.

До настання пандемії COVID-19 Джоковіч в сезоні 2020 роки виграв ATP Cup, став чемпіоном Australian Open і завоював титул в Дубаї.