Цуренко і Костюк без поразок пройшли груповий раунд турніру в Ірпені

Новини спорту:На UTF Ladies Invitational визначилися три з чотирьох півфіналісток.

У групі А очікувано домінувала Леся Цуренко – досвідчена киянка в трьох матчах проти Вікторії Петренко (6:4, 6:3), Дар'ї Лопатецької (7:5, 6:2) і Людмили Кіченок (6:4, 6:1) не програла жодного сету.

У Марти Костюк не виникло ніяких проблем з потраплянням в півфінал з групи B. В Ірпені 17-річна тенісистка розібралася з Марією Берген (6:3, 6:1), Маріанною Закарлюк (6:2, 6:4) і Катериною Дятловою (6:3, 6:1).

Останню путівку в півфінал UTF Ladies Invitational розіграють Дарина Лопатецька і Вікторія Петренко.

У півфіналі турніру в Ірпені Сьогодні не раніше 12.00 Леся Цуренко зіграє з Маріанною Закарлюк, а Марта Костюк не раніше 14:00 зустрінеться з Лопатецькою або Петренко.