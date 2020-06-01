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Цуренко і Костюк без поразок пройшли груповий раунд турніру в Ірпені

Цуренко і Костюк без поразок пройшли груповий раунд турніру в Ірпені
09:39 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новини спорту:На UTF Ladies Invitational визначилися три з чотирьох півфіналісток.

У групі А очікувано домінувала Леся Цуренко – досвідчена киянка в трьох матчах проти Вікторії Петренко (6:4, 6:3), Дар'ї Лопатецької (7:5, 6:2) і Людмили Кіченок (6:4, 6:1) не програла жодного сету.

У Марти Костюк не виникло ніяких проблем з потраплянням в півфінал з групи B. В Ірпені 17-річна тенісистка розібралася з Марією Берген (6:3, 6:1), Маріанною Закарлюк (6:2, 6:4) і Катериною Дятловою (6:3, 6:1).

Останню путівку в півфінал UTF Ladies Invitational розіграють Дарина Лопатецька і Вікторія Петренко.

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У півфіналі турніру в Ірпені Сьогодні не раніше 12.00 Леся Цуренко зіграє з Маріанною Закарлюк, а Марта Костюк не раніше 14:00 зустрінеться з Лопатецькою або Петренко.

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Все по темі:

Цуренко, Костюк, Тенис, Груповий раунд, UTF Ladies Invitational.
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