Матч Світоліної потрапив до збірки кращих чвертьфіналів Ролан Гаррос

Жіноча тенісна асоціація (WTA) представила добірку кращих матчів 1/4 фіналу на Ролан Гаррос за останні 21 рік. У 2017-му Еліна Світоліна в матчі 1/4 фіналу проти Сімони Халеп вела 6:3 і 5:2, але довести справу до перемоги так і не змогла. На тайбрейку другого сету українка не реалізувала матч-бол, а у вирішальній партії швидко програла шість геймів поспіль. Халеп після неймовірного камбеку в матчі зі Світоліною в Парижі дійшла до фіналу, програвши у вирішальному матчі сенсаційній Олені Остапенко. Чемпіонкою Ролан Гаррос румунка стане через рік.