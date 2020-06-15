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Маштаков став чемпіоном турніру в Ірпені

Маштаков став чемпіоном турніру в Ірпені
09:36 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Twitter
На UTF Gentlemen Invitational визначився переможець.

У фіналі турніру Федерації тенісу України Микита Маштаков за 1 годину і 28 хвилин обіграв 16-річного В'ячеслава Бєлінського (6:2, 6:3).

Маштаков в першому сеті за рахунку 0:2 виграв 6 геймів поспіль. У другій партії ключовим став провал Бєлінського на своїй подачі за рахунку 3:4 – Маштакову залишалося подати на титул, з чим він легко впорався.

На шляху до титулу в Ірпені Микита Маштаков виграв кожен з п'яти матчів. У півфінальному поєдинку проти Марата Девятьярова майбутній чемпіон UTF Gentlemen Invitational відіграв два матч-боли і вирвав перемогу після трьох годин боротьби.

В Україні перші змагання з тенісу відбудуться 29 червня

Нагадаємо, у жінок чемпіонкою турніру Федерації тенісу України стала Марта Костюк.

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Турнир, Ирпинь, Переможець, UTF Gentlemen Invitational, Микита Маштаков.

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Телеграф
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