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US Open відбудеться, незважаючи на протести тенісистів

US Open відбудеться, незважаючи на протести тенісистів
14:11 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Twitter
Тенісу в Нью-Йорку бути.

За інформацією Forbes, невдоволення Новака Джоковіча, Сімони Халеп та інших тенісистів про обмеження, які будуть введені на US Open, не вплинуть на долю турніру. US Open пройде в заздалегідь визначені терміни, стверджує джерело.

Очікується, що найближчим часом організатори американського Шолома зроблять офіційну заяву. US Open буде зіграний при порожніх трибунах, представників ЗМІ в зв'язку з пандемією коронавіруса на турнір не допустять.

Відкритий чемпіонат США з тенісу пройде з 31 серпня по 13 вересня. Звання діючих чемпіонів турніру повинні захищати Рафаель Надаль і Бьянка Андрееску.

Маштаков став чемпіоном турніру в Ірпені

Раніше повідомлялось, що Тім виграв виставковий турнір Джоковіча в Белграді.

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Все по темі:

США, US Open, Протести тенісистів.

Автор:

Телеграф
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