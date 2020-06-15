US Open відбудеться, незважаючи на протести тенісистів

Тенісу в Нью-Йорку бути.

За інформацією Forbes, невдоволення Новака Джоковіча, Сімони Халеп та інших тенісистів про обмеження, які будуть введені на US Open, не вплинуть на долю турніру. US Open пройде в заздалегідь визначені терміни, стверджує джерело.

Очікується, що найближчим часом організатори американського Шолома зроблять офіційну заяву. US Open буде зіграний при порожніх трибунах, представників ЗМІ в зв'язку з пандемією коронавіруса на турнір не допустять.

Відкритий чемпіонат США з тенісу пройде з 31 серпня по 13 вересня. Звання діючих чемпіонів турніру повинні захищати Рафаель Надаль і Бьянка Андрееску.

Раніше повідомлялось, що Тім виграв виставковий турнір Джоковіча в Белграді.