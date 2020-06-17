Стали відомі дати проведення тенісних турнірів у Нью-Йорку

Асоціація тенісу США (USTA) опублікували календар змагань на кортах тенісного центру імені Біллі Джин Кінг.
З 20 серпня по 13 вересня в Нью-Йорку буде зіграно два великих турніри: Western & Southern Open (перенесений з Цинциннаті) і US Open. Відзначимо, що Відкритий чемпіонат США буде проходити без кваліфікації.
Дати змагань:
Western & Southern Open (турнір серії ATP Masters 1000 і WTA Premier 5)
Кваліфікація: 20-21 серпня
Основна сітка: 22-28 серпня
US Open
Основна сітка: 31 серпня - 13 вересень.