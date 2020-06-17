Скачать
Середа, 17.06.2020
Чемпионский гол Левандовски - в обзоре матча Вердер - Бавария (Видео)
Чемпионский гол Левандовски - в обзоре матча Вердер - Бавария (Видео)
Голы Фати и Месси - в обзоре матча Барселона - Леганес (Видео)
Голы Фати и Месси - в обзоре матча Барселона - Леганес (Видео)
Белград: Стаховский и Ваншельбойм уступили по втором туре
Белград: Стаховский и Ваншельбойм уступили по втором туре
"Ты готов?": Редкач вызвал на бой экс-чемпиона мира
"Ты готов?": Редкач вызвал на бой экс-чемпиона мира

Стали відомі дати проведення тенісних турнірів у Нью-Йорку

Стали відомі дати проведення тенісних турнірів у Нью-Йорку
09:55 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Twitter
З 20 серпня стартує перенесений супертурнір з Цинциннаті.

Асоціація тенісу США (USTA) опублікували календар змагань на кортах тенісного центру імені Біллі Джин Кінг.

З 20 серпня по 13 вересня в Нью-Йорку буде зіграно два великих турніри: Western & Southern Open (перенесений з Цинциннаті) і US Open. Відзначимо, що Відкритий чемпіонат США буде проходити без кваліфікації.

Дати змагань:

Western & Southern Open (турнір серії ATP Masters 1000 і WTA Premier 5)
Кваліфікація: 20-21 серпня
Основна сітка: 22-28 серпня

US Open
Основна сітка: 31 серпня - 13 вересень.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

USTA.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Україна буде боротися з Росією за місце на Євро-2022
02 Баварія планує підсилитись захисником королівського клубу
03 Нью-Йорк готовий провести US Open в заплановані терміни
04 Інтер вдруге побореться за боснійського нападника
05 Ребров вдруге привів "Ференцварош" до чемпіонства Угорщини
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся