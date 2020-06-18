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Ястремська та Костюк відновлять сезон на турнірі в Палермо

Ястремська та Костюк відновлять сезон на турнірі в Палермо
16:33 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Twitter
Українки визначилися з найближчими планами.

Даяна Ястремська та Марта Костюк подали заявки на участь в грунтовому турнірі в Палермо категорії WTA International. Змагання на Сицилії пройдуть з 3 по 9 серпня і стануть першими в календарі WTA-туру з моменту відходу тенісу на карантин в березні поточного року.

Ястремська в статусі тенісистки з топ-30 отримає місце в основній сітці, а ось Костюк, яка в світовому рейтингу стоїть на 141-й позиції, доведеться зіграти в кваліфікації.

Ястремська в сезоні-2020 відзначилася виходом у фінал турніру в Аделаїді. На Australian Open одеситка у другому колі програла Каролін Возняцкі.

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На рахунку Костюк титул на 60-тисячнику в Каїрі, а також перемога на виставковому турнірі в Ірпені.

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Все по темі:

Палермо, Сезон, WТА-тур, Марта Костюк, Даяна Ястремська.

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