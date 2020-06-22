Димитров заразився коронавірусом, фінал Adria Tour скасували

У тенісі знову неспокійно.

Болгарський тенісист Григор Димитров повідомив, що заразився коронавірусною інфекцією.

«Всім привіт! Я хотів би зв'язатися з усіма вами і повідомити моїм уболівальникам і друзям, що я здав позитивний тест на COVID-19, коли повернувся в Монако. Я хотів би переконатися, що всі, хто контактував зі мною останні кілька днів, пройшли тестування і вжили необхідних заходів.

Я дуже перепрошую, якщо я завдав комусь шкоди. Зараз я повернувся додому і відновлююся. Дякую за вашу підтримку і, будь ласка, бережіть себе і будьте здорові», - написав Григор в інстаграмі.

Відзначимо, що в неділю повинен був відбутися фінал турніру «Adria Tour», в якому брав участь Димитров. Але організатори прийняли рішення не проводити фінальну зустріч, в якій повинні були змагатися Новак Джокович і Андрій Рубльов.