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Чорич заразився коронавірусом від Джоковича

Чорич заразився коронавірусом від Джоковича
12:23 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
Раніше заразився болгарин Дімітров.

Хорватський тенісист Борна Чорич, який напередодні брав участь у виставковому турнірі Adria Tour, повідомив про зараження коронавірусом.

Минулої суботи він проводив матч з болгарином Григором Дімітровим, який також заразився COVID-19 і дізнався про це після прильоту з Хорватії в Монако.

Чорич в останні дні контактував не лише з Дімітровим, але і з іншими тенісистами, включаючи серба Новака Джоковича, який відмовився здавати тест на коронавірус в Хорватії.

Борна закликав усіх, хто брав участь в турнірі здати аналіз, а також повідомив про безсимптомномий перебіг хвороби.

Через зараження Григора Димитрова фінальний матч турніру Adria Tour між Новаком Джоковичем і Андрієм Рубльовим був скасований.

Димитров заразився коронавірусом, фінал Adria Tour скасували

Нагадаємо, офіційний сезон ATP відновиться 14 серпня. Перший з решти турнірів Великого Шолома – US Open – пройде з 31 серпня по 13 вересня.

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Все по темі:

Григор Димитров, Борна Чорич, Covid-19, Хорватський тенісист.

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Телеграф
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