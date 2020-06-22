Чорич заразився коронавірусом від Джоковича

Раніше заразився болгарин Дімітров.

Хорватський тенісист Борна Чорич, який напередодні брав участь у виставковому турнірі Adria Tour, повідомив про зараження коронавірусом.

Минулої суботи він проводив матч з болгарином Григором Дімітровим, який також заразився COVID-19 і дізнався про це після прильоту з Хорватії в Монако.

Чорич в останні дні контактував не лише з Дімітровим, але і з іншими тенісистами, включаючи серба Новака Джоковича, який відмовився здавати тест на коронавірус в Хорватії.

Борна закликав усіх, хто брав участь в турнірі здати аналіз, а також повідомив про безсимптомномий перебіг хвороби.

Через зараження Григора Димитрова фінальний матч турніру Adria Tour між Новаком Джоковичем і Андрієм Рубльовим був скасований.

Нагадаємо, офіційний сезон ATP відновиться 14 серпня. Перший з решти турнірів Великого Шолома – US Open – пройде з 31 серпня по 13 вересня.