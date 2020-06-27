Світоліна отримала звання "Почесний громадянин Харкова": реакція тенісистки

Перша ракетка України Еліна Світоліна подякувала містянам за довіру.

На цьому тижні Харківська міська рада визнала Еліну Світоліну "Почесним громадянином Харкова".

Саме в цьому місті уродженка Одеси сформувалася в одну з кращих професійних тенісисток сучасності.

"Я вдячна харків'янам за таку високу оцінку моєї вкладу в життя міста. Вдячна харківському міськраді за присвоєння звання "Почесний громадянин міста Харкова". Для мене це дуже цінно і приємно. Дякую за спільну роботу всій моїй харківській команді. Це нагорода і вашій праці і вкладу в успіх моєї спортивної кар'єри", - написала Світоліна в Facebook.

Еліна Світоліна на початку березня стала чемпіонкою турніру WTA International в Мексиці. Цей титул став для українки першим з моменту перемоги на Підсумковому турнірі WTA в листопаді 2018 року.