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Екс-перша ракетка світу знявся з виставкового турніру в Лондоні

Екс-перша ракетка світу знявся з виставкового турніру в Лондоні
14:23 Сьогодні Телеграф sportarena.com
Британський тенісист Енді Маррей знявся з виставкового турніру в Лондоні Battle of the Brits. Він не зіграє в матчі за третє місце через травму гомілки.

33-річний Маррей мав зіграти за бронзу з Кемероном Норрі. Його замінить Джеймс Ворд. До цього в півфіналі він поступився британцеві Кайлові Едмунду в трьох сетах.

Травма стегна ледь не змусила шотландця завершити кар’єру на початку минулого року. Через пошкодження той не грав на професійному рівні з листопада.

У квітні колишній лідер світового рейтингу оголосив, що має намір зіграти на кортах Ролан Гаррос в вересні.

Ще один тенісист відмовився від участі у турнірі Thiem’s 7

Раніше учасники виставкового турніру Adria Tour заразилися коронавірусом. Серед захворілих Новак Джокович, Борна Чоріч, Грігор Дімітров і Віктор Троїцькі.

Чоловічий тур ATP відновиться в середині серпня турніром у Вашингтоні. US Open стартує в термін – 31 серпня.

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Маррей, Тенис, Новини спорту.

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