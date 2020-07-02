WTA назвала матч Світоліної одним із кращих на Уїмблдоні

Матч українскої тенісистки Еліни Світоліної увійшов в число кращих в історії Уїмблдона.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) визначилась з рейтингом найкращих матчів першого раунду на Уїмблдоні починаючи з кінця ХХ століття.

В цей список потрапила і перша ракетка України, п'ята ракетка світу Еліна Світоліна, якій у 2017 році на старті трав'яного Шолома вдалося перемогти майбутню (на той час) першу ракетку світу Ешлі Барті (7:5, 7:6).

В тому поєдинку українка забрала перший сет з рахунку 3:5, а в другій партії з шостого матч-болу завершила гру на тайбрейку.

Після перемоги над Барті Світоліна на Уїмблдоні вперше дісталася до четвертого кола, програвши у двох сетах Олені Остапенко (3:6, 6:7).