Скачать
Четвер, 02.07.2020
Гол Ярмоленко принес победу Вест Хэму над Челси 3:2 (Видео)
Гол Ярмоленко принес победу Вест Хэму над Челси 3:2 (Видео)
Названа точная дата боя Ломаченко - Лопес
Названа точная дата боя Ломаченко - Лопес
Тайсон Фьюри нашел свой удар в гольфе (Видео)
Тайсон Фьюри нашел свой удар в гольфе (Видео)
Ребров признан тренером года
Ребров признан тренером года

WTA назвала матч Світоліної одним із кращих на Уїмблдоні

WTA назвала матч Світоліної одним із кращих на Уїмблдоні
10:00 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Матч українскої тенісистки Еліни Світоліної увійшов в число кращих в історії Уїмблдона.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) визначилась з рейтингом найкращих матчів першого раунду на Уїмблдоні починаючи з кінця ХХ століття.

В цей список потрапила і перша ракетка України, п'ята ракетка світу Еліна Світоліна, якій у 2017 році на старті трав'яного Шолома вдалося перемогти майбутню (на той час) першу ракетку світу Ешлі Барті (7:5, 7:6).

В тому поєдинку українка забрала перший сет з рахунку 3:5, а в другій партії з шостого матч-болу завершила гру на тайбрейку.

Українські теніситски заявилися на турнір в Чехії

Після перемоги над Барті Світоліна на Уїмблдоні вперше дісталася до четвертого кола, програвши у двох сетах Олені Остапенко (3:6, 6:7). 

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Элина Свитолина, WTA, Эшли Барти.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Андрій П'ятов потрапив у топ-10 найкращих голкіперів світу
02 Трансфер у Баварію: Сане вдало пройшов першу частину медогляду
03 Ярмоленко оформив переможний гол у матчі проти "Челсі"
04 "Баварія" підписала захисника "ПСЖ" Ньянзу Куассі
05 Люк Кемпбелл і Райан Гарсія проведуть бій за титул тимчасового чемпіона
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся