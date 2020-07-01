Українські теніситски заявилися на турнір в Чехії

Ястремська, Козлова і Костюк планують зіграти на змаганнях у Празі.

Українські тенісистки Даяна Ястремська (№25 WTA), Катерина Козлова (№98 WTA) і Марта Костюк (№141 WTA) заявилися на другий турнір після відновлення сезону.

Про це повідомляє телеграм-канал "Just Tennis".

Українки вирішили заявитися на ґрунтовий турнір WTA International в Празі, який пройде 10-15 серпня.

Відзначимо, що всі три українки також знаходяться в попередній заявці на перший турнір відновленого сезону в Палермо (3-9 серпня). Поки тільки в Італії також заявлені Катаріна Завацька, Леся Цуренко та Ангеліна Калініна.