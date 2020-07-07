Ястремська та інші тенісистки з ТОП-30 зіграють на Palermo Ladies Open

Дев'ять представниць ТОП-30 рейтингу WTA потрапили до заявки першого турніру після рестарту тенісного сезону - Palermo Ladies Open, який 3-9 серпня пройде в Італії.

Серед тих, хто заявився - українка Даяна Ястремська, яка посідає 25-е місце світового рейтингу, повідомляє BTU.

В основній сітці також виступлять Арина Соболенко (№11), Петра Мартич (15), Олена Рибакіна (17), Маркета Вондроушова (18), Марія Саккарі (20), Елізе Мертенс (23), Донна Векич (24) та Катерина Александрова (27).

Відзначимо, що на цьому турнірі мають шанс зіграти й інші відомі тенісистки, оскільки WTA перенесла остаточну дату заявки з 6 липня на 13 липня. Раніше про наміри виступити у Палермо заявила друга "ракетка" світу румунка Симона Халеп.

У кваліфікації Palermo Ladies Open планують взяти участь українки Катерина Козлова, Леся Цуренко, Марта Костюк та Ангеліна Калініна.