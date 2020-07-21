Сестри Вільямс і Азаренко зіграють на дебютному розіграші турніру в Лексінгтоні

Також заявлена Слоан Стівенс.

10 серпня в американському Лексінгтоні стартує дебютний розіграш нового турніру WTA – Top Seed Open.

Свою участь в турнірі вже підтвердили сестри Вільямс, Серена і Вінус. Сьогодні американки займають дев’яте і 67-е місця в світовому рейтингу WTA відповідно.

Ще однією іменитої учасницею турніру стане Вікторія Азаренко, дворазова чемпіонка Australian Open.

Зіграє і Слоан Стівенс, чемпіонка US Open в 2017 році і колишня шоста ракетка світу.

Нагадаємо, WTA відновить офіційний тур 3 серпня турніром в Палермо. 31 серпня стартує другий мейджор сезону US Open.