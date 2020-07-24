Відновлення тенісного сезону під загрозою: ATP і WTA скасували всі турніри в Китаї

ATP і WTA оголосили про скасування всіх турнірів в Китаї в поточному сезоні через пандемію коронавірусу.

"Ми дуже засмучені, що наші турніри в Китаї не відбудуться в цьому році. На жаль, це рішення тягне за собою і скасування Підсумкового турніру WTA і чемпіонської гонки. Однак ми поважаємо рішення Китаю і сподіваємося повернутися в наступному сезоні якомога швидше", - повідомив глава WTA Стів Саймон.

Список турнірів, які не відбудуться:

турніри ATP 500 в Ченду і Чжухаї

турнір ATP 500 в Пекіні

Мастерс ATP в Шанхаї

турніри International WTA в Наньчані і Гуанчжоу

Прем'єри WTA в Чженьчжоу, Ухані і Пекіні

підсумковий турнір WTA в Шеньчжені

малий підсумковий турнір WTA в Чжухаї

Нагадаємо, що сезон у жінок має відновитися на турнірі в Палермо (3 серпня), у чоловіків - на змаганнях в Нью-Йорку (24 серпня).