Відновлення тенісного сезону під загрозою: ATP і WTA скасували всі турніри в Китаї

"Ми дуже засмучені, що наші турніри в Китаї не відбудуться в цьому році. На жаль, це рішення тягне за собою і скасування Підсумкового турніру WTA і чемпіонської гонки. Однак ми поважаємо рішення Китаю і сподіваємося повернутися в наступному сезоні якомога швидше", - повідомив глава WTA Стів Саймон.

Список турнірів, які не відбудуться:

Нагадаємо, що сезон у жінок має відновитися на турнірі в Палермо (3 серпня), у чоловіків - на змаганнях в Нью-Йорку (24 серпня).

The ATP has announced the cancellation of the 2020 China tournament swing.

— ATP Tour (@atptour) July 24, 2020