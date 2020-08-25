Ястремська переграла Бернарду Перу на турнірі в Нью-Йорку (Відео)

Друга ракетка України Даяна Ястремська продовжує боротьбу за трофей.

На турнірі Western & Southern Open в Нью-Йорку відбулися матчі другого раунду.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№ 25 WTA) після стартової перемоги над Вінус Вільямс обіграла ще одну представницю США Бернарду Перу (№ 61 WTA).

Гра в завзятій боротьбі завершилася з рахунком 2: 1 (7: 6, 4: 6, 6: 3).

Відеоогляд матчу Даяна Ястремська - Бернарда Пера:

Таким чином, в 1/8 фіналу Ястремська проведе дуель з японкою Наомі Осакою (№ 10 WTA). Їх зустріч намічена на сьогодні, 25 серпня. Орієнтовний час початку поєдинку о 22:00 за київським часом.