Українська топ-тенісистка звільнила тренера після коментаря в twitter

Українка Даяна Ястремська більше не працює з тренером Сашею Баіном. Про це повідомила сама тенісистка у себе в соцмережах.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№ 25 WTA) повідомила, що після закінчення US Open-2020 вона припинила співпрацю зі свої тренером. Також Даяна подякувала наставника за виконану роботу і побажала йому удачі.

I would like to announce that after the Us Open, I decided to stop my cooperation with Sasha Bajin. I want to thank him for everything and wish him a good luck! It was a good experience for me. pic.twitter.com/siDNJ1rc3W — Dayana Yastremska (@D_Yastremska) September 10, 2020

Під керівництвом Баіна Яcтремская виграла 12 з 20 матчів на турнірах WTA і зіграла в одному фіналі (Аделаїда, Австралія). Після поразки українки від Наомі Осаки на турнірі в Нью-Йорку Баин в повідомленні в twitter назвав японку кращою тенісисткою і Даяна образилася на це.

Congratulations to @naomiosaka and her team. She was the better player out there today and good luck for the rest of the tournament. #CInCyTENNIS — sascha Bajin (@BigSascha) August 25, 2020

Відзначимо, Даяна Ястремська разом з шістьма українками зіграє на Ролан-Гаррос-2020.

Раніше повідомлялося, що Катерина Бондаренко не зуміла подолати стартовий раунд тенісного турніру в Стамбулі.