Скачать
П'ятниця, 11.09.2020
Динамо - Десна: где и когда смотреть матч 2-го тура УПЛ
Динамо - Десна: где и когда смотреть матч 2-го тура УПЛ
Американский боксер-чемпион: Я бы побил и Ломаченко, и Лопеса (Видео)
Американский боксер-чемпион: Я бы побил и Ломаченко, и Лопеса (Видео)
Украинская топ-теннисистка уволила тренера после комментария в twitter
Украинская топ-теннисистка уволила тренера после комментария в twitter
Кубок Украины: результаты жеребьевки второго предварительного раунда
Кубок Украины: результаты жеребьевки второго предварительного раунда

Українська топ-тенісистка звільнила тренера після коментаря в twitter

Українська топ-тенісистка звільнила тренера після коментаря в twitter
Оновлено 16:15 Чт, 10 Вересень 2020 Телеграф Фото: twitter
Українка Даяна Ястремська більше не працює з тренером Сашею Баіном. Про це повідомила сама тенісистка у себе в соцмережах.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№ 25 WTA) повідомила, що після закінчення US Open-2020 вона припинила співпрацю зі свої тренером. Також Даяна подякувала наставника за виконану роботу і побажала йому удачі.

 

Під керівництвом Баіна Яcтремская виграла 12 з 20 матчів на турнірах WTA і зіграла в одному фіналі (Аделаїда, Австралія). Після поразки українки від Наомі Осаки на турнірі в Нью-Йорку Баин в повідомленні в twitter назвав японку кращою тенісисткою і Даяна образилася на це.

 

Відзначимо, Даяна Ястремська разом з шістьма українками зіграє на Ролан-Гаррос-2020.

Раніше повідомлялося, що Катерина Бондаренко не зуміла подолати стартовий раунд тенісного турніру в Стамбулі.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Даяна Ястремська.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся