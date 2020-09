Українська топ-тенісистка звільнила тренера після коментаря в twitter

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№ 25 WTA) повідомила, що після закінчення US Open-2020 вона припинила співпрацю зі свої тренером. Також Даяна подякувала наставника за виконану роботу і побажала йому удачі.

I would like to announce that after the Us Open, I decided to stop my cooperation with Sasha Bajin. I want to thank him for everything and wish him a good luck! It was a good experience for me. pic.twitter.com/siDNJ1rc3W

— Dayana Yastremska (@D_Yastremska) September 10, 2020