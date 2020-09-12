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Субота, 12.09.2020
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Визначилися фіналісти US Open-2020 (Відео)

Визначилися фіналісти US Open-2020 (Відео)
Оновлено 09:34 Сьогодні Телеграф
В ніч з 11 на 12 вересня (час київський) відбулися обидва півфінальні матчі на Відкритому чемпіонаті США-2020.

Німець Александер Звєрєв в п'ятисетовому протистоянні здобув вольову перемогу над іспанцем Пабло Карреньо-Бусто, який виграв перші два сети.

Пабло Карреньо-Буста (Іспанія, 20) - Александер Звєрєв (Німеччина, 5) - 6: 3, 6: 2, 3: 6, 4: 6, 3: 6

В іншому півфіналі австрієць Домінік Тім в трьох сетах дотиснув росіянина Данила Медведєва.

Данило Медведєв (Росія, 3) - Домінік Тім (Австрія, 2) - 2: 6, 6: 7 (7), 6: 7 (5)

Фінальний матч US Open-2020 відбудеться в неділю, 13 вересня. Початок вирішальної гри о 23:00 за київським часом.

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Раніше визначилися фіналісти US Open-2020 на жіночому одиночному розряді.

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Все по темі:

Тенис, Новини спорту, US Open-2020.

Автор:

Телеграф
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