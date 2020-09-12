Визначилися фіналісти US Open-2020 (Відео)

Німець Александер Звєрєв в п'ятисетовому протистоянні здобув вольову перемогу над іспанцем Пабло Карреньо-Бусто, який виграв перші два сети.
Пабло Карреньо-Буста (Іспанія, 20) - Александер Звєрєв (Німеччина, 5) - 6: 3, 6: 2, 3: 6, 4: 6, 3: 6
В іншому півфіналі австрієць Домінік Тім в трьох сетах дотиснув росіянина Данила Медведєва.
Данило Медведєв (Росія, 3) - Домінік Тім (Австрія, 2) - 2: 6, 6: 7 (7), 6: 7 (5)
Фінальний матч US Open-2020 відбудеться в неділю, 13 вересня. Початок вирішальної гри о 23:00 за київським часом.
Раніше визначилися фіналісти US Open-2020 на жіночому одиночному розряді.