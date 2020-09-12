Ще одна українка може виступити на Ролан Гаррос-2020

Українка Дарина Снігур (№ 218 WTA) отримала шанс вперше зіграти на турнірі Великого Шолома.

Справа в тому, що з Ролан Гаррос-2020 знялася тридцятий ракетка світу китаянка Ван Цян, звільнивши при цьому один слот.

18-річна українка була першою на заміну і тепер зможе взяти участь в кваліфікаційному турнірі.

У відбіркових змаганнях в Парижі також виступлять ще три представниці України: Леся Цуренко, Ангеліна Калініна і Марта Костюк. До основної сітки відритих чемпіонату Франції потрапили Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Катаріна Завацька, а також Катерина Козлова.

Відбірковий турнір ТБШ в Парижі стартує 21 вересня, а баталії в основній сітці - з 27 вересня. Завершаться змагання 11 жовтня.