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Світоліна вибила другу росіянку на турніру в Римі (Відео)

Світоліна вибила другу росіянку на турніру в Римі (Відео)
10:10 Сьогодні Телеграф
Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу тенісного турніру, что проходить на кортах столиці Італії.

Вчора, 18 вересня, на тенісному турнірі в Римі відбулися матчі третього раунду, зокрема українка Еліна Світоліна у двох партіях обіграла росіянку Світлану Кузнєцову 7: 6 (6), 6: 4. Кузнєцова (№ 38 WTA) зуміла нав'язати шостій ракетці світу потужний опір в першому сеті, довівши гру до тай-брейка, в якому все ж досягла успіху українка. Але в другій партії Еліна, зробивши два брейка, довела привела гру до логічного кінця.

Таким чином, Еліна вийшла в чвертьфінал турніру, де зіграє з переможницею протистояння Маркети Вондроушовой (Чехія) і Полони Херцог (Словенія), які грали вчора.

"Дивно і сумно": Світоліна обіграла росіянку Павлюченкову в Римі (Відео)

Відзначимо, в попередньому раунді турніру українка обіграла ще одну представницю РФ Анастасію Павлюченкова.

Раніше Телеграф повідомляв, що з боротьби на Відкритому чемпіонаті Італії вибула українка Даяна Ястремська. У третьому колі наша спортсменка не зуміла переграти другу ракетку світу Симону Халеп.

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Элина Свитолина.

Автор:

Телеграф
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