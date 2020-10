Надаль розгромив Джоковича на шляху до 13-му титулу на Ролан Гаррос (відео)

Перша ракетка світу Новак Джокович не зміг впоратися з натиском другого номера ATP Рафаеля Надаля і був розгромлений в фіналі Ролан-Гаррос-2020.

У неділю, 11 жовтня, відбувся фінальний матч на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу між сербом Новаком Джоковічем і іспанцем Рафаелем Надалем. Зустріч, що проходила на корті імені Філіпа Шатріє в Парижі, завершилася перемогою Надаля в трьох сетах з рахунком 0: 6, 2: 6 і 5: 7.

У першому сеті "Король ґрунту" розтоптав серба, вигравши абсолютно всі розіграші - 0: 6 на користь іспанця. У другому сеті першій ракетці світу вдалося трохи згладити ситуацію, але різниця в рахунок все одно була великою - 2: 6. У третьому сеті вже велася запекла боротьба, що вилилася в перемогу Надаля з рахунком 5: 7.

Таким чином, Рафаель Надаль виграв свій 13-й Ролан Гаррос, що є найкращим показником в історії.

