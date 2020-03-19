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Динамо розгромило англійський Евертон з рахунком 5:2 і вийшло в 1/4 фіналу Ліги Європи

Динамо розгромило англійський Евертон з рахунком 5:2 і вийшло в 1/4 фіналу Ліги Європи
13:11 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Один з кращих матчів киян у минулому десятилітті.

У першому матчі в Англії кияни поступилися з рахунком 1:2. Пропонуємо згадати матч-відповідь, подивившись відеоогляд.

Ліга Європи, 1/8 фіналу. Матч-відповідь

"Динамо" — "Евертон" — 5:2
Голи: Ярмоленко, 21, Теодорчик, 35, Велозу, 37, Гусєв, 56, Антунеш, 76 — Лукаку, 29, Ягелка, 82

"Динамо": Шовковський, Сілва, Хачеріді, Антунеш, Драговіч, Сидорчук (Буяльський, 64), Рибалка, Гусєв (Калітвінцев, 89), Велозу, Ярмоленко, Теодорчик (Кравець, 75)

Динамо після 23 турів в українській Прем'єр-лізі є лідером турніру

"Евертон": Ховард, Ковлмен, Бейнс, Алькарас, Ягелка, Маккарті (Бешич, 78), Баррі, Атсу (Осман, 65), Барклі, Лукаку, Нейсміт (Коне, 65).

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ФК Динамо К, Эвертон, Ліга Європи, Відео, Премєр-ліга, Кияни, Розром.
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