Динамо розгромило англійський Евертон з рахунком 5:2 і вийшло в 1/4 фіналу Ліги Європи

У першому матчі в Англії кияни поступилися з рахунком 1:2. Пропонуємо згадати матч-відповідь, подивившись відеоогляд.
Ліга Європи, 1/8 фіналу. Матч-відповідь
"Динамо" — "Евертон" — 5:2
Голи: Ярмоленко, 21, Теодорчик, 35, Велозу, 37, Гусєв, 56, Антунеш, 76 — Лукаку, 29, Ягелка, 82
"Динамо": Шовковський, Сілва, Хачеріді, Антунеш, Драговіч, Сидорчук (Буяльський, 64), Рибалка, Гусєв (Калітвінцев, 89), Велозу, Ярмоленко, Теодорчик (Кравець, 75)
"Евертон": Ховард, Ковлмен, Бейнс, Алькарас, Ягелка, Маккарті (Бешич, 78), Баррі, Атсу (Осман, 65), Барклі, Лукаку, Нейсміт (Коне, 65).