І знову шедевр від Дібали. Ювентус - Лечче 4:0. Відео голів та огляд матчу

Серія А. 28-й тур Ювентус – Лечче 4:0 Голи: Дібала 53, Роналду 62 пен., Ігуаїн 83, Де Лігт 85