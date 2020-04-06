Добірка найкумедніших моментів у чоловічому тенісі (Відео)

У мережі з'явилася добірка найкумедніших моментів у турі Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP), які здивували і гравців, і вболівальників. Добірка топ-10 курйозних епізодів на кортах турнірів ATP за участю Новака Джоковича, Рафаеля Надаля, Гаеля Монфіса, Давида Налбандяна, Стефаноса Ціціпаса та інших тенісистів з'явилася на каналі Tennis TV в YouTube. До неї увійшли кумедні моменти з проблемами взуття та балансу на корті й навіть із втручанням в ігровий момент рептилії. Як повідомлялося, ATP відклала всі змагання на шість тижнів через пандемію коронавірусу. Переносяться наступні турніри: Мастерс в Індіан-Веллсі, Мастерс в Маямі, ATP 250 у Х'юстоні (6-12 квітня), АТР 250 у Марракеші (6-12 квітня), Мастерс у Монте-Карло (12-19 квітня), ATP 500 у Барселоні (20-26 квітня) і ATP 250 у Будапешті (20-26 квітня). Втім, існує ймовірність, що в кінці квітня паузу подовжать.