Булгаков з Леніним "долучилися" для придбання колес для українських військових

Найбільше на переробку віддавали Достоєвського, Лермонтова, Булгакова, Леніна, Горького

Заради допомоги армії українці вдаються до найрізноманітніших кроків. Біжать марафонські дистанції, обрізають довге волосся, віддають всі заощадження, а тепер ще й проводять дерусифікацію домашніх бібліотек. З такою пропозицію до українців звернулась одна з найстаріших книгарень країни "Сяйво книги". Всі зібрані російськомовні видання відправлені на переробку, а на зароблені кошти придбана автівка для бійців "на нулі".

За останні півтора місяці майже щодня до приміщення муніципальної книгарні "Сяйво книги", що розташоване у Києві на вулиці Великій Васильківський, приходили відвідувачі з повними руками.

— Після оголошення акції зі збору російських книжок на переробку ми достатньо швидко отримали відгук, – розповіла "Телеграфу" Надія Кібенко – фахівець зв’язків із громадськістю та ЗМІ комунального підприємства "Міський магазин". – І потік учасників ставав чим далі, тим більшим. Приносили все, що завгодно – від старих, відверто радяністичних до сучасних авторів. Були книжки в нормальному стані, до речі декілька видань Достоєвського нам віддали ще запакованими. Цей класик був один з лідерів збору. Конкурентом йому стали Лермонтов та Булгаков. Леніна, Горького приносили такими, знаєте, зібраннями творів на десяток-другий томів.

Надія додає, в декого з учасників бажання очистити будинок від літератури країни-агресора було настільки сильним, що люди буквально "вичищали" власні бібліотеки. Все зайве приносили, привозили, надсилали поштою з різних куточків України.

Люди принесли та надіслали цілі стелажі книг

— Завітали нас жінка з сестрою, а в їх авто книжки зайняли все заднє сидіння, багажник, — наводить приклад Надія. – Вивантажують і кажуть, що це вони тільки квартиру однієї з них перебрали, на черзі житло другої та дача. Ще один учасник допомогав забрати літературу у тих, кому важко самотужки до нас дістатися. Щодо мотивації, у багатьох хтось з рідних, знайомих боронить Україну на фронті, і для них стало просто ненормальним тримати вдома щось пов’язане з росією. Був, звичайно, незначний відсоток тих, кого акція обурила: "Як так?! Це ж все рівно книга!", але, як ми побачили з ажіотажу, більшість таки була за те, щоб російськомовні видання використати для доброї справи.

Деякі віддавали цілі домашні бібліотеки

Але знайшовся і "кадр", який вирішив скористатися ситуацією. Спочатку він запропонував співробітницям книгарні винагороду, якщо вони дозволять йому "перебрати" літературу. Ймовірно для перепродажу. А коли отримав відмову, то вдався до хитрощів. Чатував під будівлею, представлявся людям помічником закладу і під приводом допомоги забирав "вантаж". Та згодом обман було викрито, шахраю пригрозили поліцією, після цього він більше не з’являвся.

— Коли дійшла справа до здачі на переробку, ми поспілкувались з кількома фірмами, врешті решт зупинились на "Вторма UA", — уточнює Надія. – Вони, коли дізнались про мету збору, нам запропонували вищу від стандартної ціни (4 замість 3,5 грн/кг). І загалом совісно поставились до процесу. Вже до нас зробили, напевно, під 20 рейсів, бо зібрано майже 48 тисяч книжок – це значні обсяги. Виручили ми загалом за російські букви 97 856 тисяч гривень.

Найбільше здали книг Лермонтова, Достоєвського, Горького, Леніна

За словами Надії, після консультації з волонтерами на ці кошти було вирішено придбати транспорт для одного з підрозділів ЗСУ, що знаходиться на Сході. Задаток за нього вже передано і він прямує з Бельгії через Польщу до України.

— До повного розрахунку нам ще не вистачає трошки коштів, тож ми вирішили продовжити збір книжок десь до кінця жовтня, — додає Надія. – Можливо крім авто ми зможемо придбати і ще щось корисне для наших військових. За участь у акції ми дякуємо 10-відсотковою знижкою на придбання у нас нових видань. До речі, ще до початку повномасштабного вторгнення ми зняли з продажу всі російськомовні книжки. Тож, якщо є бажання, долучайтесь до нашої акції!