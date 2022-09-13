Роблять обереги, іграшки, концерти: як маленькі українці збирають гроші на ЗСУ

Дитяче волонтерство на Хмельниччині – явище, яке розвиває громадянське суспільство України

У лютому 2022 року українське суспільство вкотре зробило свій вибір на користь незалежного майбутнього. Перші місяці війни були вкрай складні та криваві. Та українці довели, що на коліна їх ніхто не поставить. Волонтерський рух в Україні отримав "нове дихання". Чого варті народні збори на байрактари, тисячі автомобілей для ЗСУ та сотні тисяч зборів на військове спорядження.

У цьому матеріалі ми розповімо про нову та потужну волонтерську силу, яка активізувалась саме під час повномасштабного вторгнення – дітей України.

Вільні діти незалежної України

Протягом декількох тижнів на літніх канікулах школярі Ізяславщини збирали благодійні внески на імпровізованих "блокпостах". Спочатку діти чергували на декількох локаціях у місті Ізяслав, а згодом до них приєдналися маленькі мешканці сусідніх сіл: Лютарка, Ріпки, Сахнівці.

Гроші діти збирали на дрон для підрозділу військового-земляка та передавали на збереження отцю Володимиру, представнику Православної Церкви України.

"Вкотре переконуюсь, що ми народ незламний, і нас ніколи не перемогти. Декілька днів тому побачив у групах Ізяслава дітей, які створили "блокпост", і проводять збір коштів для ЗСУ. Сьогодні ці герої прийшли до нашого храму, принесли кошти у суммі 3000 гривень, зібрані ними з проханням, щоб за них придбати потрібні речі для наших захисників. Зі сльозами на очах довелось прийняти від них ці гроші пообіцявши, що за них будуть куплені необхідні речі, про які неодмінно прозвітую. Через декілька годин, їдучи у сторону Шепетівки, побачив знову наших маленьких волонтерів на посту. Рівняймось на них. Разом до перемоги!", — пише на своїй сторінці у Фейсбук отець Володимир з Ізяслава Хмельницької області, представник Православної Церкви України.

Так виглядає дитячий блокпост

Зупиняючись на "блокпостах" кожен бажаючий міг зробити благодійний внесок. Тож спільними зусиллями дітлахам-волонтерам вдалось зібрати 96 100 гривень. Днями отець Володимир передав кошти громадській організації "Захист – об’єднання волонтерів". Як зазначила ветеранка ЗСУ, голова організації Катерина Луцик, до цих грошей докладуть необхідну суму аби придбати дрон для військових.

Волонтери отримали кошти від дітей

Волонтерка розповідає, що повномасштабна війна дала поштовх розвитку нового явища – дитячого волонтерства.

"У 2014 році ми не спостерігали такого масштабного дитячого патріотичного руху. Фактично за 8 років АТО/ООС виросли діти, які з перших днів життя знають що таке бойові дії, окупація території, зброя та, нажаль, Герої, які захищають Україну з неба. Багато молодих сімей так чи інакше за ці роки зіштовхнулись з цим. Тому не дивно, що наразі формується молоде покоління патріотів, які відчувають, що потрібні власній державі", — говорить волонтерка.

Молоде покоління робить свій внесок у перемогу

Катерина Луцик розповідає, що з початку війни на волонтерський центр "Захист" у Хмельницькому надходили тисячі дитячих малюнків та оберегів для військових. Малюнки передавали з-за кордону, де їх створювали не лише маленькі українці, які змушені були покинути рідну державу, а й небайдужі європейці, які таким чином підтримували Україну та її боротьбу. Всі твори дитячого мистецтва першими ж екіпажами відправлялись на передову, медики клали їх у коробки з ліками, які передавали на шпиталі.

"Як ветеранка і медикиня можу запевнити – коли воїн отримує таку звісточку з рідного краю, з’являються нові сили та ще більша мотивація вистояти. Це покращує не лише бойвий дух бійця, а й сприяє швидшому відновленню фізичного здоров’я", — підкреслює Катерина.

Молоде покоління українців проявляє неабияку креативність у допомозі дорослим: роблять обереги, свічки, аплікації, продають іграшки, браслети та брелки, влаштовують онлайн-аукціони, долучаються до ярмарків та концертів.

"Днями до волонтерського центру прийшли дві школярки: Софія та Ніка. Софійка вкинула до благодійної скриньки 1500 гривень, які заробила на благодійному онлайн-аукціоні, продавши самостійно зроблену подушечку. Ніка задонатила 1700 гривень, продаючи браслетики на зупинці громадського транспорту, — продовжує Катерина Луцик. – Враховуючи таку активність дітей у нас сформувався цілий напрямок "Захист. Діти", який активно працює. Щотижня його учасники влаштовують благодійні ярмарки у різних містах України. Основним "товаром" на таких заходах є розмальовані дітьми, яких торкнулася війна, військові каски та фляги".

Ніка з батьком та Софійка

Психологиня про дитяче волонтерство

Психологиня, кандидатка психологічних наук Марина Лукашук зазначає, бути корисними для країни у важкий час – духовна потреба дітей, які народились та зростають у вільній державі.

"Ставлюся до цього позитивно, оскільки на власні очі часто бачу таких дітей, які мають таку духовну потребу — допомагати, давати, рятувати. І це саме потреба — були важливим, бути корисним, бути дієвим. Так, це і відчуття патріотизму і хороша виконавська дисципліна для себе", — говорить психологиня.

Своїми діями діти демонструють громадську позицію і відчувають себе важливими.

"Я сама не один раз була свідком дитячого волонтерства, так як мій малюк, у віці 5 років подарував військовим свого новесенького дрона. Діти рідного брата, котрий був на війні, волонтерили, плетучи маскувальні сітки далеко від дому, де йшли бойові дії. Вони зараз згадують про це, як важливу складову свого життя. Дітям необхідне волонтерство як метод відволіктися від тяжких новин, а також — таким чином вони програють свої життєві ситуації у форматі гри в дорослих", — наголошує Марина Лукашук.

Замість висновку

Майбутнє України твориться в цю секунду. Діти беруть приклад зі своїх батьків. Важливим є заохочувати волонтерську діяльність молодого покоління, адже це шлях до усвідомленого громадянського суспільства і справді незалежної та сильної України. Тож якщо ваша дитина бажає бути корисною рідній країні, покажіть їй як це зробити. Один із шляхів – познайомити її з патріотичним рухом "Захист. Діти".