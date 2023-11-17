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Очистити землю від сміття та окупантів: як в Україні виробляють деталі для дронів зі вторсировини

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Очистити землю від сміття та окупантів: як в Україні виробляють деталі для дронів зі вторсировини

Лідер ринку бутильованої води "Моршинська" перетворює використані пляшки на деталі для навчальних дронів ЗСУ

Від початку війни українці взяли собі за правило не тільки регулярно донатити, а й допомагати ЗСУ справами. Плетуть маскувальні сітки, роблять окопні свічки з бляшанок та створюють імпровізовані грілки з соусних упаковок. Власне, саме з думок, як ще можна допомогти армії і розпочалася цьогорічна кампанія "Зеленої торби".

Може здаватись, що важливість екологічних ініціатив у час війни посунулася на другий план, адже тепер основний пріоритет в українському суспільстві – підтримка армії. Проте, можна робити і те, й інше, не жертвуючи цілями екологічного споживання. Прикладом є проект "Зелена торба" від "Моршинської" (компанія IDS Ukraine), який ще до війни пропонував українцям збирати використані PET-пляшки та віддавати їх компанії на переробку. Але цього року "Зелена торба" поставила перед собою амбітну ціль – не лише зменшувати кількість пластикового сміття у довкіллі, а й допомагати армії очищати Україну від ворога. Новий етап ініціативи отримав назву "Зелена торба – сортуй на дрони!". "У своїй оновленій концепції проєкт поєднав переробку та повторне використання пластику разом із допомогою ЗСУ задля зміцнення оборони України", – зазначила директорка з розвитку бізнесу та маркетингу компанії IDS Ukraine Наталія Матусевич.

Дрони, дрони і ще раз дрони

Не треба бути військовим експертом, щоб на другий рік війни знати, що кількість дронів напряму пов’язана із перемогою у цій війні. А отже постійно потрібні і самі БПЛА, і ті, хто буде ними керувати. Після консультації з військовими та технічними спеціалістами "Зелена Торба" звернулася до шкіл, які готують операторів БПЛА та з’ясувала, що навчальний процес потребує значної кількості запчастин.

"Навчитися керувати дроном і при цьому жодного разу не розбити його – нереально. Тренувальний полігон для операторів буквально всіяний уламками від розбитих апаратів. І це нормально", – підсумовує інструктор школи операторів БПЛА Артем (ім’я змінене з міркувань безпеки).

Звісно ж, геть не всі потрібні деталі можна виробити із переробленого пластику. І готові інструкції з усіма подробицями не не знайти в інтернеті. Тож ініціативній групі проєкту довелося з’ясовувати на практиці можливості та нюанси такого виробництва.

Від ідеї до системи

Про можливість виготовляти деталі для дронів з переробленого пластику компанія IDS Ukraine розказала у серпні цього року, а вже починаючи з вересня десятки деталей були направлені до навчального центру. Для запуску оновленої ініціативи команда проаналізувала технічні умови та вимоги до пластику, знайшла потрібне обладнання та виробництво для переробки, а також майстрів, що взялися за створення комплектуючих для БПЛА. Далі було спілкування з технологами, тестування перших виготовлених деталей та їхні польові випробування. І найважливіше – усі ці ланки вибудовувалися на системну і регулярну роботу, аби вони могли продовжувати співпрацю і надалі. "Відтепер зібраний пластик перетворюється на нитку для 3D-принтерів, які друкують змінні деталі для дронів. Зараз їх отримує одна зі шкіл пілотування, де готують операторів БПЛА", – додає Наталія Матусевич.

"Вірю в ідеї "Зеленої торби". Я точно впевнений, що цей пластик не потрапить на випадкове звалище, – пояснює свою активну участь у проекті Валентин із Києва, який вже багато років приділяє увагу сортуванню відходів і є підписником проекту від його початку. – Для мене сортування – не порожній звук, це моя усвідомлена позиція. Тому подальший шлях відходів, які я збираю, для мене важливий. І якщо велика компанія постачає продукцію у пластиковій тарі, а далі сама ініціює можливість цей пластик забирати, то це говорить про те, що вона знає, як його утилізувати і використати повторно. Тим більше, якщо зараз це допомагає виготовляти деталі для дронів заради навчання операторів – це має великий сенс".

Великий збір пляшок

На щастя, аби долучитися до проєкту "Зелена торба – сортуй на дрони!", не потрібно мати власний 3D-верстат або інженерні знання з опору матеріалів. Достатньо мати таке бажання і замовляти воду на MyWaterShop, підписавшись на отримання тієї самої торбу, в яку потрібно збирати пляшки. Варто лише додати замовлення спеціальну сітку для збору пластикових пляшок та обмінювати заповнену торбу на порожню під час доставки наступного замовлення. Приймаються порожні пляшки від будь-яких напоїв (окрім молока) з маркуванням PET-1.

Нині географія проєкту "Зелена торба – сортуй на дрони!" постійно розширюється і вже охоплює десятки населених пунктів України. Серед них — Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, а також села й містечка у їхніх передмістях. І планах — подальше масштабування. Тож долучитись до допомоги ЗСУ в екоспосіб зможе ще більше небайдужих українців.