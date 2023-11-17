Очистить землю от мусора и окупантов: как в Украине производят детали для дронов из вторсырья

Лидер рынка бутылированной воды "Моршинская" превращает использованные бутылки в детали для учебных дронов ВСУ

С начала войны украинцы взяли за правило не только регулярно донатить, но и помогать ВСУ делами. Плетут маскировочные сетки, делают окопные свечи из банок и создают импровизированные грелки из соусных упаковок. Собственно, именно с мыслей, как еще можно помочь армии, и началась кампания "Зеленой торбы".

Может показаться, что важность экологических инициатив во время войны подвинулась на второй план, ведь теперь основной приоритет в украинском обществе – поддержка армии. Однако можно делать и то, и другое, не жертвуя целями экологического потребления. Примером является проект "Зеленая торба" от "Моршинской" (компания IDS Ukraine), который еще до войны предлагал украинцам собирать использованные PET-бутылки и отдавать их компании на переработку. Но в этом году "Зеленая торба" поставила перед собой амбициозную цель – не только уменьшать количество пластикового мусора в окружающей среде, но и помогать армии очищать Украину от врага. Новый этап инициативы получил название "Зеленая торба – сортируй на дроны!". "В своей обновленной концепции проект объединил переработку и повторное использование пластика вместе с помощью ВСУ для укрепления обороны Украины", – отметила директор по развитию бизнеса и маркетингу компании IDS Ukraine Наталья Матусевич.

Дроны, дроны и еще раз дроны

Не нужно быть военным экспертом, чтобы на второй год войны знать, что количество дронов напрямую связано с победой в этой войне. А значит, постоянно нужны и сами БПЛА, и те, кто будет ими руководить. После консультации с военными и техническими специалистами "Зеленая Торба" обратилась в школы, которые готовят операторов БПЛА и выяснила, что учебный процесс требует значительного количества запчастей.

"Научиться управлять дроном и при этом ни разу не разбить его — нереально. Тренировочный полигон для операторов буквально усеян обломками от разбитых аппаратов. И это нормально", — заключает инструктор школы операторов БПЛА Артем (имя изменено из соображений безопасности).

Конечно же, все необходимые детали можно изготовить из переработанного пластика. И готовые инструкции со всеми подробностями не найти в интернете. Так что инициативной группе проекта пришлось выяснять на практике возможности и нюансы такого производства.

От идеи к системе

О возможности изготавливать детали для дронов из переработанного пластика компания IDS Ukraine рассказала в августе этого года, а уже с сентября десятки деталей были направлены в учебный центр. Для запуска обновленной инициативы команда проанализировала технические условия и требования к пластику, нашла необходимое оборудование и производство для переработки, а также мастеров, принявшихся за создание комплектующих для БПЛА. Далее последовало общение с технологами, тестирование первых изготовленных деталей и их полевые испытания. И самое важное – все эти звенья выстраивались на системную и регулярную работу, чтобы они могли продолжать сотрудничество и дальше. "Отныне собранный пластик превращается в нить для 3D-принтеров, которые печатают сменные детали для дронов. Сейчас их получает одна из школ пилотирования, где готовят операторов БПЛА", – добавляет Наталья Матусевич.

"Верю в идеи "Зеленой торбы". Я точно уверен, что этот пластик не попадет на случайную свалку, — объясняет свое активное участие в проекте Валентин из Киева, который уже много лет уделяет внимание сортировке отходов и подписчик проекта с его начала. — Для меня сортировка – не пустой звук, это моя осознанная позиция, поэтому дальнейший путь отходов, которые я собираю, для меня важен, и если крупная компания поставляет продукцию в пластиковой таре, а дальше сама инициирует возможность забирать этот пластик, то это говорит о том., что она знает, как его утилизировать и использовать повторно. Тем более, если сейчас это помогает изготавливать детали для дронов для обучения операторов – это имеет большой смысл.

Большой сбор бутылок

К счастью, чтобы присоединиться к проекту "Зеленая торба – сортируй на дроны!", не нужно иметь собственный 3D станок или инженерные знания по сопротивлению материалов. Достаточно иметь такое желание и заказывать воду на MyWaterShop, подписавшись на получение той же сумки, в которую нужно собирать бутылки. Стоит добавить заказ специальную сетку для сбора пластиковых бутылок и обменивать заполненную сумку на пустую во время доставки следующего заказа. Принимаются пустые бутылки от любых напитков (кроме молока) с маркировкой PET-1.

Сейчас география проекта "Зеленая торба – сортируй на дроны!" постоянно расширяется и охватывает десятки населенных пунктов Украины. Среди них – Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, а также села и городки в их пригородах. И в планах — дальнейшее масштабирование. Так что приобщиться к помощи ВСУ экологично сможет еще больше неравнодушных украинцев.