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Кросовер "Одеса", народжений в Запоріжжі: росЗМІ запустили фейк про новий український позашляховик

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
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Автор
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Як міг би виглядати український кросовер "Одеса" Новина оновлена 22 жовтня 2021, 09:56
Як міг би виглядати український кросовер "Одеса"

В ЗАЗ спростували новину про виробництво українського кросовера

У мережі з’явилася інформація про те, що в Запоріжжі запустять у виробництво український кросовер, який отримає назву "Одеса".

Відповідна "новина" з’явилася в Росії, після чого облетіла соцмережі і була розтиражована ЗМІ. Згідно з чутками, пише портал AUTOGEEK, новий кросовер стане адаптацією автомобіля китайської компанії FAW: з масивними гратами радіатора, великою кількістю хрому, світлодіодною оптикою і колесами діаметром до 19 дюймів.

"Одесу" назвали адаптацією автомобіля китайської компанії FAW
"Одесу" назвали адаптацією автомобіля китайської компанії FAW

Салон кросоверу "Одеса", писали ЗМІ, повинен вийти дуже сучасним: з панорамним дахом, з цифровим електрощитком приладів, мультимедійною системою з Apple Carplay і Android Auto, а також клімат-контролем.

Салон вигаданого українського кросовера
Салон вигаданого українського кросовера

Втім, інформація про виробництво нового українського авто виявилася лише фейком, незважаючи на фотографії, які, мабуть, повинні були переконати людей у зворотному.

За інформацією "УкрАВТО", до складу якої входить Запорізький автомобілебудівний завод (саме тут нібито мали збирати "Одесу"), вони не ведуть ніяких переговорів з FAW Group, та й випускати подібне авто не збираються і ніколи не планували. У компанії нагадали, що зараз в Запоріжжі збирають кілька моделей Renault і KIA, а фотографії уявної "Одеси" назвали вмілим фотошопом.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що компанія Apple скоротила виробництво iPhone через брак деяких деталей.

Теги:
#ЗАЗ #Кросовер #Фейк #Россмо
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