На горщику більше не побачать: Google дозволив видаляти дитячі фото з пошуку

Для видалення фотографій потрібно заповнити заявку.

Компанія Google оновила політику щодо зображень неповнолітніх, які є в мережі. Тепер кожна дитина, яка не досягла 18 років, або її опікун можуть видалити зображення з пошуку — вони перестануть показуватися в результатах.

Про це повідомляє блог компанії.

Який контент можна видалити:

якщо зображення не відповідає тексту

якщо особу неповнолітнього добре видно і її можна ідентифікувати

якщо дитина на фото загинула до 18 років

якщо запит надісланий дитиною або її опікуном

Як видалити зображення:

Необхідно надіслати заявку на видалення із зазначенням URL адреси сторінки, де є фото та самого зображення.

У заявці крім посилань зазначається електронна пошта, вік, країна проживання та ім’я неповнолітнього, а також його офіційного представника за потреби. Потім заявку розглянуть у Google.

Компанія окремо зазначає, що видалення з пошуку не означає видалення фото з інтернету — для того, щоб прибрати фото з конкретного сайту, необхідно звернутися до його вебмайстра.

Раніше "Телеграф" писав, що Microsoft і Google заявили про масові кібератаки з Росії.