На горщику більше не побачать: Google дозволив видаляти дитячі фото з пошуку
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Для видалення фотографій потрібно заповнити заявку.
Компанія Google оновила політику щодо зображень неповнолітніх, які є в мережі. Тепер кожна дитина, яка не досягла 18 років, або її опікун можуть видалити зображення з пошуку — вони перестануть показуватися в результатах.
Про це повідомляє блог компанії.
Який контент можна видалити:
- якщо зображення не відповідає тексту
- якщо особу неповнолітнього добре видно і її можна ідентифікувати
- якщо дитина на фото загинула до 18 років
- якщо запит надісланий дитиною або її опікуном
Як видалити зображення:
Необхідно надіслати заявку на видалення із зазначенням URL адреси сторінки, де є фото та самого зображення.
У заявці крім посилань зазначається електронна пошта, вік, країна проживання та ім’я неповнолітнього, а також його офіційного представника за потреби. Потім заявку розглянуть у Google.
Компанія окремо зазначає, що видалення з пошуку не означає видалення фото з інтернету — для того, щоб прибрати фото з конкретного сайту, необхідно звернутися до його вебмайстра.
Раніше "Телеграф" писав, що Microsoft і Google заявили про масові кібератаки з Росії.
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