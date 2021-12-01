Як створити пароль, який ніхто не зламає: поради від кіберполіції

Існують занадто легкі комбінації, які не радять використовувати під час авторизації, адже вони є нестійкими до зламу

Фахівці Управління протидії кіберзлочинам в Україні надали список порад, згідно яких українці матимуть змогу захистити свої приватні дані від зламу, — повідомляють у прес-службі відомства.

Відтак, пароль, який за правилами інтернет-магазинів, соцмереж та додатків у смартфонах, користувачі вказують під час реєстрації акаунту, має бути надійним та стійким до зламу. До прикладу, комбінації типу "654321", "1111", "пароль" або "0000" можна зламати за лічені секунди, тож до підбору символів потрібно підходити більш обдумано.

Надійні паролі мають бути не меншими за 8 символів і містити в собі як літери так і цифри. При цьому, найнадійнішим буде пароль, в якому використовується верхній і нижній регістри, а також спеціальні оригінальні символи.

Якщо користувач має кілька облікових записів, то пароль краще придумати для кожного окремо, адже в подальшому це може убезпечити вас від його компрометації.

Фахівці кіберполіції наголошують, що вказувати у вигляді паролю свої особисті дані (імена, прізвища, номери телефонів, дати народження тощо) вкрай необачно. також найкращим рішення буде відмова від цитат, які ви вживаєте щодня. Це можуть бути назви пісень, книг, цитати, улюблені висловлювання та інше.

Також варто звернути увагу на те, під час зберігання паролів краще уникати "відкритих" місць — можливо біля комп`ютера, на робочому столі або у месенджерах.

Якщо ж так все ж станеться, що ваш пароль хтось підбере\зламає, то варто скористатися додатковим рівнем безпеки для облікових записів – двофакторною автентифікацією. Фахівці з кібербезпеки радять вмикати її всюди, де надається така можливість.

Якщо самостійно придумати пароль все ж не вийшло, можна скористатися спеціальними сервісами генерації паролів. Такий є навіть на офіційному сайті кіберполіції: www.cyberpolice.gov.ua/generate-password.

Нагадаємо, як кіберполіція викрила пару із Запоріжжя, яка надурила тисячу українців, продаючи неіснуючий одяг. Співмешканці створили кілька Інтернет-магазинів із фейковими об`явами щодо продажу товарів, які працювали виключно за передплатою, а після зарахування грошей на банківську картку після "продажу" – зникали.