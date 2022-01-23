Як уникнути шахраїв в Інтернеті та зрозуміти, що вас зламали (проста інфографіка)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 91
Не потрібно переходити за будь-яким посиланням, яке надсилають знайомі — воно може бути заражене
Після появи інформації про продаж особистих даних українців з порталу "Дія", питання безпеки в інтернеті почало цікавити багатьох людей. Чимало хто навіть не розуміє, що часто діє на шкоду власному телефону або комп’ютеру, просто "зависаючи" в мережі.
У пресслужбі кіберполіції України дали кілька важливих порад для підтримки власної кібергігієни.
Як можна уберегтися від хакерів?
Людей, які бажають нажитися на довірливих інтернет-користувачів, дуже багато у всесвітньому павутинні. Тому слід бути максимально уважним і не вірити всьому, що нам намагаються нав'язати.
Щоб максимально убезпечитися від хакерів, слід:
- уважно перевіряти URL-адресу сайту, де ви збираєтеся здійснити розрахунок за допомогою банківської картки;
- користуватися винятково ліцензійними програмами, котрі систематично та вчасно оновлюються;
- регулярно робити резервне копіювання даних, зберігаючи їх на флешках, дисках тощо;
- перевіряти адреси сайтів чи номери телефонів на сайті кіберполіції, якщо вони здаються вам підозрілими;
- зберігати свій пароль у таємниці, роблячи його максимально складним;
- не кликати за сумнівними посиланнями, навіть якщо листа вам надіслав друг або родич — зловмисники можуть зламати акаунт. Не полінуйтеся запитати, що ховається за посиланням — знайомий ніколи не відмовить у додатковому поясненні.
Ви підозрюєте, що комп заражений: що робити?
Серед основних ознак наявності хакерської або сміттєвої програми на вашому ПК є уповільнення роботи, сильний шум процесорів, спливаючі вікна з рекламою, дивна та самостійна робота клавіатури/мишки, а також наявність програм, яких ви явно самі не встановлювали.
Є певний алгоритм дій, які слід зробити, якщо ви думаєте, що ваш комп’ютер міг зацікавити хакерів.
- Здійсніть фіксацію підозрілої роботи ПК на фото/відео.
- Вимкніть доступ до інтернету, але не вимикайте комп’ютер, якщо фахівці не розрегили.
- Зверніться по допомогу до фахівців.
Якщо ж ви є більш просунутим користувачем ПК, можна спробувати перезавантажити техніку в безпечному режимі, перевірити систему за допомогою антивірусника, а також оновити або поміняти "операційку".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які способи обдурити українців найчастіше обирають шахраї та як не потрапити на їхню вудку.
Також ми писали, який новий вид шахрайства набирає популярності у соцмережі Tinder.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-