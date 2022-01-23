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Як уникнути шахраїв в Інтернеті та зрозуміти, що вас зламали (проста інфографіка)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Кібергігієна стала важливим елементом нашого повсякденного життя
Кібергігієна стала важливим елементом нашого повсякденного життя

Не потрібно переходити за будь-яким посиланням, яке надсилають знайомі — воно може бути заражене

Після появи інформації про продаж особистих даних українців з порталу "Дія", питання безпеки в інтернеті почало цікавити багатьох людей. Чимало хто навіть не розуміє, що часто діє на шкоду власному телефону або комп’ютеру, просто "зависаючи" в мережі.

У пресслужбі кіберполіції України дали кілька важливих порад для підтримки власної кібергігієни.

Як можна уберегтися від хакерів?

Людей, які бажають нажитися на довірливих інтернет-користувачів, дуже багато у всесвітньому павутинні. Тому слід бути максимально уважним і не вірити всьому, що нам намагаються нав'язати.

Щоб максимально убезпечитися від хакерів, слід:

  • уважно перевіряти URL-адресу сайту, де ви збираєтеся здійснити розрахунок за допомогою банківської картки;
  • користуватися винятково ліцензійними програмами, котрі систематично та вчасно оновлюються;
  • регулярно робити резервне копіювання даних, зберігаючи їх на флешках, дисках тощо;
  • перевіряти адреси сайтів чи номери телефонів на сайті кіберполіції, якщо вони здаються вам підозрілими;
  • зберігати свій пароль у таємниці, роблячи його максимально складним;
  • не кликати за сумнівними посиланнями, навіть якщо листа вам надіслав друг або родич — зловмисники можуть зламати акаунт. Не полінуйтеся запитати, що ховається за посиланням — знайомий ніколи не відмовить у додатковому поясненні.

Ви підозрюєте, що комп заражений: що робити?

Серед основних ознак наявності хакерської або сміттєвої програми на вашому ПК є уповільнення роботи, сильний шум процесорів, спливаючі вікна з рекламою, дивна та самостійна робота клавіатури/мишки, а також наявність програм, яких ви явно самі не встановлювали.

Є певний алгоритм дій, які слід зробити, якщо ви думаєте, що ваш комп’ютер міг зацікавити хакерів.

  1. Здійсніть фіксацію підозрілої роботи ПК на фото/відео.
  2. Вимкніть доступ до інтернету, але не вимикайте комп’ютер, якщо фахівці не розрегили.
  3. Зверніться по допомогу до фахівців.

Якщо ж ви є більш просунутим користувачем ПК, можна спробувати перезавантажити техніку в безпечному режимі, перевірити систему за допомогою антивірусника, а також оновити або поміняти "операційку".

Усі поради кіберполіції в одній інфографіці
Усі поради кіберполіції в одній інфографіці

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які способи обдурити українців найчастіше обирають шахраї та як не потрапити на їхню вудку.

Також ми писали, який новий вид шахрайства набирає популярності у соцмережі Tinder.

Теги:
#Інтернет #Комп'ютер #Хакер #Захист #Кібербезпека #Кіберполіції
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