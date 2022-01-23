Як уникнути шахраїв в Інтернеті та зрозуміти, що вас зламали (проста інфографіка)

Не потрібно переходити за будь-яким посиланням, яке надсилають знайомі — воно може бути заражене

Після появи інформації про продаж особистих даних українців з порталу "Дія", питання безпеки в інтернеті почало цікавити багатьох людей. Чимало хто навіть не розуміє, що часто діє на шкоду власному телефону або комп’ютеру, просто "зависаючи" в мережі.

У пресслужбі кіберполіції України дали кілька важливих порад для підтримки власної кібергігієни.

Як можна уберегтися від хакерів?

Людей, які бажають нажитися на довірливих інтернет-користувачів, дуже багато у всесвітньому павутинні. Тому слід бути максимально уважним і не вірити всьому, що нам намагаються нав'язати.

Щоб максимально убезпечитися від хакерів, слід:

уважно перевіряти URL-адресу сайту, де ви збираєтеся здійснити розрахунок за допомогою банківської картки;

користуватися винятково ліцензійними програмами, котрі систематично та вчасно оновлюються;

регулярно робити резервне копіювання даних, зберігаючи їх на флешках, дисках тощо;

перевіряти адреси сайтів чи номери телефонів на сайті кіберполіції, якщо вони здаються вам підозрілими;

зберігати свій пароль у таємниці, роблячи його максимально складним;

не кликати за сумнівними посиланнями, навіть якщо листа вам надіслав друг або родич — зловмисники можуть зламати акаунт. Не полінуйтеся запитати, що ховається за посиланням — знайомий ніколи не відмовить у додатковому поясненні.

Читайте також: Категорія Технології Як створити пароль, який ніхто не зламає: поради від кіберполіції Існують занадто легкі комбінації, які не радять використовувати під час авторизації, адже вони є нестійкими до зламу

Ви підозрюєте, що комп заражений: що робити?

Серед основних ознак наявності хакерської або сміттєвої програми на вашому ПК є уповільнення роботи, сильний шум процесорів, спливаючі вікна з рекламою, дивна та самостійна робота клавіатури/мишки, а також наявність програм, яких ви явно самі не встановлювали.

Є певний алгоритм дій, які слід зробити, якщо ви думаєте, що ваш комп’ютер міг зацікавити хакерів.

Здійсніть фіксацію підозрілої роботи ПК на фото/відео. Вимкніть доступ до інтернету, але не вимикайте комп’ютер, якщо фахівці не розрегили. Зверніться по допомогу до фахівців.

Якщо ж ви є більш просунутим користувачем ПК, можна спробувати перезавантажити техніку в безпечному режимі, перевірити систему за допомогою антивірусника, а також оновити або поміняти "операційку".

Усі поради кіберполіції в одній інфографіці

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