Хакери атакували Google: сталися збої у роботі сервісів

На даний момент роботу ресурсів вже відновлюють

У четвер, 3 березня, стався глобальний збій у роботі сервісів Google.

Цей факт "Телеграф" підтвердив співробітник компанії.

Наголошується, що на сервіс провели DDoS-атаку, внаслідок чого стався збій.

Судячи з даних Downdetector, скарги розпочалися близько 13:00. Багато користувачів помітили проблеми із завантаженням Gmail, YouTube, пошукової системи Google.

Як видно з карти збоїв, найбільше зачепило користувачів, що перебувають у Києві, Дніпрі, Одесі, Мелітополі, Москві, Санкт-Петербурзі.

Станом на 13.30 робота сервісів Google відновлюється.

Як повідомляв "Телеграф", раніше хакери зламали відразу ряд російських пропагандистських ресурсів, — на них почало відображатися повідомлення до росіян про війну в Україні.