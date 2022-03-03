Хакеры атаковали Google: произошли сбои в работе сервисов
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На данный момент работу ресурсов уже восстанавливают
В четверг, 3 марта, произошел глобальный сбой в работе сервисов Google.
Этот факт "Телеграфу" подтвердил сотрудник компании.
Отмечается, что на сервис провели DDoS-атаку, вследствие чего произошел сбой. Судя по данным Downdetector, жалобы начались около 13:00. Многие пользователи заметили проблемы с загрузкой Gmail, YouTube, поисковой системы Гугл.
Как видно по карте сбоев, больше всего задело пользователей, находящихся в Киеве, Днепре, Одессе, Мелитополе, Москве, Санкт-Петербурге.
По состоянию на 13:30 работа сервисов Google восстанавливается.
Как сообщал "Телеграф", ранее хакеры взломали сразу ряд российских пропагандистских ресурсов, — на них стало отображаться сообщение к россиянам о войне в Украине.
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